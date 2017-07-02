Metin Şahin: "Kadroda Yer Alan 16 Sporcumuz da Başarılı Maçlar Yaptılar" - Istanbul

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli takım olarak 23. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attıklarını ve bundan sonraki büyük organizasyonlarda daha büyük dereceler elde edeceklerini söyledi.



Şahin, Güney Kore'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Nur Tatar Askari, Zeliha Ağrıs ve milli takımın antrenörü Ali Şahin ile WOW Airport Hotel'de düzenlediği basın toplantısında, organizasyonda başarılı maçlar çıkararak, takım halinde de ikinci olduklarını dile getirdi.



Metin Şahin, 2015'teki Dünya Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduklarını ve Güney Kore'de ikincilikle bu başarıyı bir basamak yukarı çıkardıklarına dikkati çekerek, "Şampiyonada Zeliha genç yaşta büyük bir başarı yakaladı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü olan Nur Tatar ise ilk kez dünya şampiyonu oldu. Gümüş alan Hatice de kariyerinin en büyük başarısına imza attı." dedi.



Erkek Milli Takımının da genç kadrosuyla başarı elde ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Kadroda 18 yaşında sporcular yer buldu ve Erkek Milli Takımı tecrübe kazandı. 183 ülkeden 971 sporcu, şampiyonada mücadele etti. Kadroda yer alan 16 sporcumuz da başarılı maçlar yaptılar. Bizim için önemli olan 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları. İdari anlamda da başarılarımız sürüyor. Benim Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor."



Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu olan Nur Tatar Askari'nin, her sporcunun yaşayamayacağı başarılar aldığını anlatan Şahin, "Nur Tatar, disiplini hiç bırakmadı. Ali hocamla beraber yoruldular. Ülkenin bayrağını göndere çekmek için sabırla yola devam ettiler. Bu başarı yönetim kurulları ve kulüplerin harmanıyla gelmiştir. Bu başarının arkasında özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Başbakanımız, Spor Bakanımız desteklerini hiç esirgemediler. Cumhurbaşkanımızın, sporcu kişiliğiyle tekvandocularımızın terleri kurumadan araması, en büyük devlet büyüğümüzün motive etmek için araması, genç sporcularımızın da hırsını artırmıştır. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızı olacağız. Önümüzde önemli başarılar var. Bu moralle kim tutar bizi." ifadelerini kullandı.



Nur Tatar Askari: "İnşallah ülkemizi zirveye çıkarırız"



Şampiyonada 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, ülke olarak zor süreçten geçtiklerini ve tek yürek olduklarını belirterek, "İnşallah Türkiye'ye daha büyük başarılar getirip, ülkemizi zirveye çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyat oyunlarında daha önce gümüş ve bronz madalya aldığını hatırlatan milli sporcu, "2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak istiyorum. Çocukluğumdan beri hayalim buydu. Anneme kaç kez söz verdim. Olimpiyat şampiyonluğu gelirse tekvando kariyerime son vereceğim. 6-7 aydır Nur Tatar Askari oldum. Artık aile hayatına dönmek istiyorum. 2020'de 29 yaşında olacağım. İnşallah kariyerimin en büyük başarısına imza atarım." diye konuştu.



Milli takım adına altın madalya kazanan diğer sporcu Zeliha Ağrıs ise 19 yaşında bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını ve önemli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edip, madalyalar almak istediğini söyledi.



A Milli Takım Antrenörü Ali Şahin de Federasyon Başkanı Metin Şahin'in WTF'de asbaşkanlık yapmasının kendilerine yönelik haksızlıkları engellediğine dikkati çekerek, "Başkanımızın WTF'deki konumunu koruması bizim için bir güç." ifadesini kullandı.