Metin Öztürk'ten iptal kararı açıklaması
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Metin Öztürk'ten iptal kararı açıklaması

Metin Öztürk'ten iptal kararı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız" dedi.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, 22-29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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