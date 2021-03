Metin Öztürk: Seçim listesi değil icraat listesi hazırladık

"İlk ciraatımız Fatih Terim ile 3 yılın planlamasını yapmak"

"Bize birleşelim diye talepler geliyor"

Kötü gittiğinde yönetimi eleştirmek, iyi ğittiğinde seyirci kalmak doğru değil"Fatih Terim 3 yıl içerisinde bizle beraber büyük başarılara imza atacaktır""8 ile 10 ay içerisinde 4 tane antrenman sahası yapacağız"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, genel kurul üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Seçim listesi değil icraat listesi hazırladıklarını dile getiren Metin Öztürk, ilk icraatlarının ise teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıl neler yapacaklarını planlamak olacağını ifade etti. Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde projeleri hakkında bilgiler veren Metin Öztürk, "20 ay önce yola çıktıklarında aynı şeyi söylüyorduk. Galatasaray o kadar önemli camia ki öyle seçimlere 15 gün kala adayların çıkması ve bunların yönetmesi mümkün değil. Sadece 48 kişilik liste ile yönetmesi de mümkün değil. Galatasaray'ın Kemerburgaz'ı var, Florya'sı var, stadı var, adası var, Taçspor'u var, Mecidiyeköy'deki binası var, Hasnun Galib'i var. Ciddi anlamda ekonomik sorunları var. Biz 21 Mayıs diye yola çıktık. Ekibimizi oluşturduk. Biz şu an seçim listesi değil, icraat listesi hazırladık. Galatasaray genel kurulu teveccüh gösterirse, bu icraat listesi ile ana hedefimiz 3 yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek. Bu gayretle başaramayıp, yarısını başarsak tarihe geçeriz" dedi."İLK CİRAATIMIZ FATİH TERİM İLE 3 YILIN PLANLAMASINI YAPMAK"İlk yapacakları icraatın Fatih Terim ile oturup, gelecek 3 yıl neler yapılacağını konuşmak olduğunu söyleyen Metin Öztürk, "O'nun scout ekibinin mutlaka çalışmaları vardır. Fatih hocanın elini güçlendirimek. Galatasaray şu an zaten yıldızlar topluluğu ama her zaman taze kan, ihtiyaca göre eksik alanlara yeni yıldızlara ihtiyacı olacaktır. Galatasaray'ın ekonomisini de dikkate alarak taraftarı heyecanladıracak yeni yıldızları devreye sokmak. Elimizdeki futbolcuların parasını zamanında ödemek. Şu tarlaya, bataklığa benzeyen sahalarla bir daha Galatasaray'ı 100 sene boyunca karşı karşıya bırakmamak. Bizim ana hedefimiz" diye konuştu. "BİZE BİRLEŞELİM DİYE TALEPLER GELİYOR"Başkanlık seçimi öncesinde kendilerine birleşme talepleri geldiğini dile getiren Metin Öztürk, "Gelmesi çok normal. Her Galatasaray başkan adayı, üyesi, yönetime talip olan çok saygın. Bunlar yanlış şeyler değil. Adayların çok çıkmasının hiçbir mahsuru yok. Biz 4-5 aday konsolide olalım, bir başka adaya karşı birleşelim de onu geçelim doğru bir tavır değil. Oya yönelik şeyler. Galatasaray'da düşmanlık yoktur. Seçilen adayın etrafında birleşirler. Onun için biz seçimi kazandıktan sonra sadece 48 kişilik ekibimizle hareket etmeyeceğiz. Diğer başkan adaylarının ekiplerini de göreve davet edeceğiz. Başka türlü Galatasaray'ın sorunlarının altından kalkılamaz. Kötü gittiğinde yönetimi eleştirmek, iyi ğittiğinde seyirci kalmak doğru değil. Şu anki yönetim de elinden gayreti gösteriyor. Basketbolda beceremediği ortada, olabilir. Futbolda bir hedefe doğru gidiyoruz. Bizim en önemli konumuz Bankalar Birliği anlaşmasından sonra oralara kaynak aktarmak mümkün değil. Oralara aktarabilecek kaynaklar ödediğiniz vergilerle ilgili. O da devletimizin sağladığı çok önemli bir imkan. Kulüplerimizin hepsinin vergi borcu olduğu için oraya kaynak aktarma şansı yok. Biz onun formülünü tüm amatör branşlarının sponsorlarını hazırladık. Yönetime geldiğimiz takdirde amatör branşlar kendi sponsorlarıyla kendi yağı ile kavrulacak. Futbola herhangi bir yükü olmayacak. Son 10 yılda dolar cinsinden yaklaşık 200 milyon Dolar o tarafın bu tarafa bir negatif etkisi olmuştu. Amatörler her dönemden daha iddialı olacak. Basketbol başta olmak üzere. Avrupa hedefinde olan basketbol ve voleybol takımımız olacak. Şu anda voleybolda çok iyi işler yapılıyor. Hepsini el birliği ile yapacağız. İşin ucu finansa dayanıyor. En büyük iddiamız finans sorununu çözeriz. Banka borçlarını 3 yıl içinde sıfırlama hedefi ile yola çıkıyoruz. Yarısını kaldırsak tarihe geçeriz. En büyük güvencemiz futboldaki başarı ve maliyetlerle ilgili Fatih Terim hoca. 'Fatih hoca ile çalışacak mısınız?' diye çok soru geliyor. Alex Ferguson'un adı Manchester United'de tribünde adı veriliyorsa Fatih Terim adı niye tribünde değil. Niye benim rakibimin stadının adı Fatih Terim. Beni rahatsız eden adının statta olması değil, Galatasaray'ın tribününde Fatih Terim adı olmamasıdır. Fatih Terim hoca 3 yıl içerisinde bizle beraber büyük başarılara imza atacaktır. Biz onun alanının dışında tam tersi ona konfor sağlayan alanda olacağız. Futbolcuların paraları zamanında ödenecek. Sahalar bataklık pırıl pırıl olacak. Rakiplerini ezen bir Galatasaray izleyeceğiz. 3 sene sonra ben tekrar aday olmayacağım. Fatih hoca devam eder mi, kendi yerine birini mi yetiştirir kendi konusu. Benim gönlüm fiziksel koşullar imkan verse de Fatih hoca bin sene daha kalsa" şeklinde konuştu."8 İLE 10 AY İÇERİSİNDE 4 TANE ANTRENMAN SAHASI YAPACAĞIZ"

Bugüne kadar üyeler ile 127 toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Metin Öztürk, "Bunların hepsi çalıştay tadındaydı. Üye doğal olarak bir araya gelecek yerimiz yok diyor. Ada yıkıldı diyor. Bir Kalamışımız var diyor. Orası yol geçen hanı oldu, herkes geliyor diyor. Bizim yönetimimiz Kalamış'a üye dışında üye misafiri girecek. Ada konusunda yönetime teşekkür etmek lazım. Çok ciddi bir davayı kazandılar. Doğal olarak hukuk sistemimiz karşı davalar açıldığı sürece bu biraz daha maalesef uzayacak. Şu anki yönetimin ciddi başarısıdır. Onun artı hanesine yazılması gerekiyor. Biz geldiğimizde 8-10 ayda diplomasi ile çözeceğiz. Gelecek yazdan itibaren sadece Galatasaray üyelerinin girdiği bir yer olacak Galatasaray Adası. Maslak'ta çok güzel bir sosyal tesisimiz var. Kimse bilmiyor. Stadımız altında 90 bin metrekare boş alan var. 5 bin araçlık otopark var. Biz sponsorumuzla anlaştık, önce 500 metrekare sonra ihtiyaç halinde bin metrekare üyelerimiz için sosyal tesisi stadımız içinde yapacağız. Stadımızın en önemli avantajı havaalanı ve AVM'ye çok yakın. İkinci 500 metrekareye ihtiyacımız olmazsa onu taraftarımıza ayırmak istiyoruz. Kemerburgaz'da 110 dönümden bahsediyoruz. 8 ile 10 ay içerisinde 4 tane antrenman sahası yapacağız. Tamamını bitirmek 8-10 ayda yanlış olur, orası 3-4 yılda bitecek bir proje ama bir yerinden başlamak lazım. Futbolcu sağlığı açısından oraya 4 tane antrenman sahası lazım. Florya'da bu imkanlarımız yok. Taçspor'da sosyal tesis yapacağız. Taraftarımızla ilgili farklı dijital uygulamalar yapacağız. Biz bunları daha iyiye taşıyacağız. Taraftar bizim en büyük gücümüz. Galatasaray uygulamalarıyla taraftarımız hem indirim kazanacak, hem stattaki koltuğunu belki de bedava alacak. Taraftar biz para toplama mekanizması değil. Taraftar Galatasaray'ın gücünü ateşleyecek, daha ileriye götürecek bir mekanizma. O zaman benim taraftarımı mutlu etmek dışında bir yolum yok. Şampiyonluk Fatih hocanın işi. Onun dışındaki konular benim işim. Biz seçilmek için bir yönetim listesi yapmadık, çalışacak bir liste yaptık. Tüm üyeler İstanbul'da. 2 saat sonra şurada toplantı dediğinizde herkes 2 saat sonra orada olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK