Metin Öztürk: Seçim konusunu kapatalım, Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım
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Metin Öztürk: Seçim konusunu kapatalım, Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım

07.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:12
Metin Öztürk: Seçim konusunu kapatalım, Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Seçimlerin doğru tarihi tüzükte de yazdığı gibi mayıs ayıdır. Yönetimimiz de çok doğru bir kararla Mayıs 2021'i belirledi. Seçim konusunu kapatalım ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray" dedi. 

"YENİ OZAN KABAKLAR, YENİ METİN OKTAYLAR BURADA YETİŞECEK"

Kemerburgaz Tesisleri'nde yeni yeteneklerin yetişeceğini belirten Öztürk, "Çok keyifli bir gün için buradayız. Kulübümüzün başkan ve yöneticileri de burada olacak. Galatasaray tarihinde çok farklı bir gün. Galatasaray'ın geleceği Kemerburgaz diyorduk. Burada sadece ağaçlar değil, Galatasaray'ın da geleceği filizlenecek. Florya nasıl Galatasaray'ı 30 sene taşıdıysa Kemerburgaz Tesisleri de Galatasarayımızı 30-40 sene taşıyacak. Yeni şampiyonluklar, yeni futbolcular, yeni Ozan Kabaklar, yeni Metin Oktaylar burada yetişecek. Galatasarayımız sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki şaşalı günlerine geri dönecek" diye konuştu. "GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANALIM"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk, ertelenen seçimle ilgili olarak da, "Seçimlerin doğru tarihi tüzükte de yazdığı gibi mayıs ayıdır. Yönetimimiz de çok doğru bir kararla Mayıs 2021'i belirledi. Seçim konusunu kapatalım ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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