Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri!
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Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri!

Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri!
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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var merak edildi. Metin Öztürk listesi! Metin Öztürk'ün listesinde hangi isimler var? Metin Öztürk'ün yönetim kadrosu listesi ve isimler!

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti. Öztürk, seçim tarihiyle ilgili olarak, "Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir" dedi. Peki, Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri!

METİN ÖZTÜRK LİSTESİ VE İSİMLERİ

Metin Öztürk'ün yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulunda bulunan isimler şöyle:

Yönetim: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto

Denetim (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Mehmet Erdam Aybay, Merve Deniz Örken

Sicil (Asil): Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav

Disiplin: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin

Disiplin (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

MEHMET ÖZTÜRK KİMDİR?

1961 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Metin Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Sigorta sektörüne 15 senedir Sigortacı gazetesi ile hizmette bulunan Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

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Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri! - Haberler
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