Metin Öztürk listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi ve isimleri!

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var merak edildi. Metin Öztürk listesi! Metin Öztürk'ün listesinde hangi isimler var? Metin Öztürk'ün yönetim kadrosu listesi ve isimler!