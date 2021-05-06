Metin Öztürk: "İptal kararı yok hükmündedir"
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Metin Öztürk: "İptal kararı yok hükmündedir"

Metin Öztürk: 'İptal kararı yok hükmündedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun iptal edilmesine tepki göstererek, "İptal kararı yok hükmündedir.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun iptal edilmesine tepki göstererek, "İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin" dedi.

Galatasaray Kulübü, dün yaptığı açıklamayla 29 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edildiğini duyurmuştu. Bu karara tepkiler ise sürüyor. Başkan Adayı Metin Öztürk, alınan bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kulüp tüzüğünden örnek veren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi yarındır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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