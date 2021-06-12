Metin Öztürk: "Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz"
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Metin Öztürk: "Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz"

Metin Öztürk: 'Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerini yerine getireceklerini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerini yerine getireceklerini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ana hedeflerinin Galatasaray'ı mahkeme köşelerinden kurtarmak, fabrika ayarlarına döndürmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Biz üç yıllık süreç için geliyoruz, tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yılda da bu bahsettiğimiz taahhütlerimizin hepsini yapacağız. Fakat görünen o ki geçmiş iki tane mali genel kurul var. Önümüzdeki bir yıl içinde bir mali genel kurul daha var yapılması gereken. Tüzükte özellikle bu son dönemde bizi mahkeme tarafında yoran mali genel kurul, ibra, ibrasızlıkta bir rahatlama yapmak için bu mali genel kurulun iki güne çıkarılması en azından bizim yönetimimiz tarafından öyle gözlemleniyor. Birinci gün herkes kendi konularını anlatır. İkinci gün de oylar sandığa atılır. El kaldırma gibi yöntemler kalkar ve arkasından da ibra olmazsak ceketimizi alıp gideriz. Bu kısa süreçte Kemerburgaz'da takımımızın antrenmanlarını yapar hale gelmesini istiyoruz. Genel kurulumuz teveccüh gösterirse 28 Mayıs 2022 tarihinde yani tam bir yıl sonra sizin onayınıza, kulübümüzü seçimlere götüreceğiz. Rehabilitasyon yapmazsanız sağlıklı sonuçlar alamazsınız. Bundan önceki yönetimler ellerinden gelen gayretleri göstermişlerdir. Ama bu pandemi süreci gösteriyor ki yapılmayan iki tane mali genel kurul ve önümüzde gelecek mali genel kurul, son dönemde yapılan üyeler bu üyelerin hiçbir kusuru yok. Neticede üye olmuşlardır. Ama pandemi dönemine denk gelmiştir. Onun için artık bu tartışmalara son verip biz Galatasaray değerleri etrafında toplanıp en azından biz seçilirsek tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Diğer ekiplere başarılar diliyoruz. Her zaman söyledik, gerek sponsorlarımızla gerek enerjimizle hangi başkanımız kazanırsa kazansın, biz onun emrindeyiz. Zaten Galatasaray böyle bir kulüp, böyle bir değerler bütünü" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Metin Öztürk: "Galatasaray değerleri etrafında toplanıp, tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz" - Haberler Spor
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