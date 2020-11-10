Metin Öztürk, Galatasaray'da adaylığını açıkladı
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Metin Öztürk, Galatasaray'da adaylığını açıkladı

10.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:05
Metin Öztürk, Galatasaray'da adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz. Güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Metin Öztürk, kulüp eski yöneticilerinden Burak Elmas'tan sonra adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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