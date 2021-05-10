Metin Öztürk, ekibi ile toplandı

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, adaylık başvuru sürecinin ardından ilk kez yönetim, sicil, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, adaylık başvuru sürecinin ardından ilk kez yönetim, sicil, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Metin Öztürk, kurul üyeleri ile yaklaşık 2 saat süren toplantıda gündeme ilişkin konuları ele alıp seçim çalışmalarını değerlendirdi. Öztürk, tüm kurul üyeleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtip, "İlk kez tüm kurullar ile bir araya geldik. Hepimiz 'Daha Güçlü Galatasaray' için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı