Metin Öztürk: "Avrupa Süper Ligi planı futbol dünyasını kısırlığa iter"
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Metin Öztürk: "Avrupa Süper Ligi planı futbol dünyasını kısırlığa iter"

Metin Öztürk: 'Avrupa Süper Ligi planı futbol dünyasını kısırlığa iter'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi planının futbol dünyasını kısırlığa iteceğini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi planının futbol dünyasını kısırlığa iteceğini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi hakkında düşüncelerini dile getirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferi'nin açıklamalarına destek veren Öztürk, 12 takımın başı çektiği Avrupa Süper Ligi planının tüm futbol dünyasını kısırlığa itebileceğini söyleyerek, "Avrupa Süper Ligi ile zengin kulüpler daha zengin yapılıp bir gösteri ligi kurulması hedefleniyor. Dünyanın önemli sahne gösterilerinden Cirque du Solei futbola entegre ediliyor. Futbolun en büyük zevki hep üç ihtimalli olmasıdır. Çünkü top yuvarlaktır. Daha geçenlerde, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Tottenham rövanşta Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve elendi. 1988'de ilk maçta 3-0 yendiğimiz Neuchatel Xamax'ı rövanşta 5-0 ile geçmek müthiş. 25 Ağustos 2000'de Süper Kupa'da Jardel'in uzatmada attığı golle Real Madrid'i 2-1 yenmek müthiş. Futbol bunun için dün dünyada en popüler spor. Her an her şey olabilir. Şimdi kendilerini futbolun tanrısı sanan akbabalar, kendi düzenlerini getirmek istiyorlar. Biz buna izin vermeyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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