Metin Oktay İzmir'de Anıldı

MİLLİ Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Metin Oktay, ölümünün 26'ncı yılında, doğup büyüdüğü ve futbola başladığı kent olan İzmir'de de anıldı.



Konak Belediyesi'nin katkılarıyla geçen yıl Bahçelievler Metin Oktay Parkı'nda yaptırılan heykelin önünde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr Şaban Acarbay, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, manevi oğlu Rıfat Pala, Oktay'ın İzmir'de formasını giydiği kulüpler Damlacıkspor ve İzmirspor'un başkan ve yöneticileri, Damlacıkspor, İzmirspor, Altınordu ile Göztepe'nin altyapıdaki futbolcuları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende Acarbay ve Vreskala, yaptıkları konuşmalarda efsane futbolcuyu anlatıp Türk futbolunun geleceğine yön verecek yeni Metin Oktay'ların yetişmesi için genç sporcu ve antrenörlere güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rıfat Pala, kendisine verdiği öğütlerini paylaştığı manevi babasının her anlamda iyi bir insan olduğuna vurgu yaptı. Konak Belediye Başkanı Pekdaş ise günümüzde herşeyi ithal eden bir Türkiye'nin olduğunu söyleyerek, "Üretim değil tüketimin öğretildiği bir ülkede dışardan futbolcu ihtal edilmesi de gayet normal. Metin Oktay vefatından yıllar sonra bile bize sportif olarak yol gösteren önemli bir değer" dedi.



- İzmir