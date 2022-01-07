Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi (2)

ARTVİN (DHA) - 'TALİMATLA 4-5 TÜP GAZ KULLANDIM'

Artvin'in Hopa ilçesinde, 2011 yılındaki AK Parti mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı dava, verilen aranın ardından devam etti. Duruşmanın ikinci bölümünde tutuksuz yargılanan diğer polisler dinlendi.

Taraf avukatlarının beyanının ardından mahkeme heyeti, mazeret bildirerek katılmayan diğer sanıklarının dinlenmesine karar verip, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet