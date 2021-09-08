Metin Hara "diploması olmadan hasta tedavi etme" suçundan beraat etti
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Metin Hara "diploması olmadan hasta tedavi etme" suçundan beraat etti

Metin Hara 'diploması olmadan hasta tedavi etme' suçundan beraat etti
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan yazar Metin Hara'nın beraatine karar verildi.

Diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan yazar Metin Hara'nın beraatine karar verildi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Metin Hara'nın avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Hara'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Temmuz 2017'de Hara hakkında BİMER'e şikayette bulunularak, tıp eğitimi almamasına rağmen kurduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı "umut tacirliği" yaptığının bildirildiği anlatılmıştı.

İddianamede, ihbar üzerine Hara'nın sahibi olduğu danışmanlık şirketini inceleyen Beşiktaş Kaymakamlığının, şirketin faaliyet izninin bulunmadığını, Hara'nın hekim diploması olmadığını, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikası olmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığını tespit ettiği aktarılmıştı.

İş yerini mühürleyen kaymakamlığın Metin Hara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olan Hara'nın, "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Metin Hara'nın, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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