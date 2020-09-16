Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!
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Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Metin Gürcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi! Metin Gürcan kimdir?

Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:42

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Metin Gürcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 Osmaniye doğumlu olan Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı. Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.

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