Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden gönderilen iddianame kabul edildi.

26 Kasım tarihinde gözaltına alınan Gürcan, daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gürcan hakkında 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle birlikte yeniden düzenlenen iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Deva Partisi, Metin Gürcan, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title