: Metin Gürcan: Bundan sonraki süreç ancak Erdoğan-Putin zirvesiyle çözülür

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

Strateji uzmanı Metin Gürcan, dün İdlib'te rejim güçleri tarafından yapılan ve 33 askerin şehit olmasına neden olan saldırının Ankara ve Moskova arasında yaşanan fikir ayrılıkları ile birlikte Soçi mutabakatının sahaya yansımamasının sonucu olduğunu söyledi. Yaşananların bir savaşa neden olmayacağını ifade den Gürcan, "Şu anki sıkışmışlık hali bir Erdoğan-Putin zirvesiyle çözülebilecek bir durumdur. Aslında Ankara'da bir liderler zirvesi ile çözmek istiyordu ama dünkü saldırı ne yazık ki Ankara masaya çok güçlü oturamayacak" dedi.

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