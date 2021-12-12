Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından Metin Gören, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gören için yarın saat 11.30'da TSYD Ankara Şubesi önünde tören düzenlenecek.

Aynı zamanda eski futbolcu olan Gören'in cenazesi, saat 13.45'te Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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