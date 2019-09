"Metin Feyzioğlu'nu suçlayanlar, parti sloganları atmadı mı"

07.09.2019 11:12

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmasına ilişkin, "Devletin, yürütmenin, adaletin başıyla görüşmeyeceğiz de kiminle görüşeceğiz. Metin Feyzioğlu'nu oraya gitmekle suçlayanlar, haziran seçimlerinde başka bir siyasal partinin sloganlarını atmadılar mı?" dedi.

Talat Göğebakan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni öncesi ve sonrasında bazı baro başkanlarının Feyzioğlu'na yönelik tepkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Erzurum Baro Başkanı Göğebakan, TBB Başkanı Feyzioğlu'nu tartışmaya açılan konuda sonuna kadar haklı bulduğunu belirterek, "Feyzioğlu'nun yaptığı iş nedir? Bir taraftan hukukun, demokrasinin özgürlüklerin sorunlarını çözerken, örneğin işçinin sorunlarını çözerken, işçiyi patron ve sermaye karşısında korurken, aynı zamanda avukatların sorununu da çözüyor. Avukatlara iş imkanı sağlıyor. Hukukun, eğitimin sorunlarını da çözüyor. Bunun gibi bir sürü çalışmalar var ama buna karşı bir direnç başladı. Nereden başladı bu, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan başladı." diye konuştu.

"Demokrasinin en kötü işlediği yer baro seçimleridir"

Göğebakan, onlarca sorunun yıllardır çözüm beklediğini belirterek, bu sorunların çözümü için adım atılırken, gösterilen tepkilerin tutarsız olduğunu dile getirdi.

Genel kurulla ilgili söylemlerin amacının farklı olduğuna inandığını aktaran Göğebakan şöyle konuştu:

"Onlarca yılık sorunun çözümü için adım atılırken, ilk yasama yılı başlar başlamaz, Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız soruların çözümü için söz vermişken birden çarşı karıştı. Barolar Birliği seçimini ortaya attılar. Genel kurula çağırmalar başladı ama çağıramayacaklar. Barolar Birliğinin avukatlık kanunu müsait değil. Çağıramazlar, başka amaçları var. Bu arada biz bir başka konuya odaklandık haklı olarak. Demokrasinin en kötü işlediği yer baro seçimleridir. Nispi temsil istenmeye başlandı. Niye istiyoruz onu da belirteyim. İstanbul Barosu'nun şu anki başkanı, avukatların tamamını değil, sadece belirli bir kısmının oyunu almış. İkinci başkan adayının aldığı oy belli ama yönetimde hiçbir temsili yok. Ne üst kurulda, ne yönetimde, tek bir temsili yok. Aralarındaki oy farkı çok fazla yüksek değil. Onlarda buna demokrasi diyorlar ve Feyzioğlu'nu demokrasi adına istifaya çağırıyorlar."

"Metin Feyzioğlu çok doğru işler yapıyor"

Göğebakan, söz konusu temsilin bütün baroların en büyük sorunu olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardı.

Feyzioğlu'na yönelik eleştiri yapanların, 'demokrasi' kelimesini sadece kendileri için kullanmasını da manidar bulduğunu anlatan Göğebakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İzmir'i örnek verelim, bu rakamlar yaklaşık rakamlardır. 5 bin küsür üye oy kullanmış, ikinci olan adayla birinci arasında yaklaşık 235 oy fark var. 235 oyla kaybeden arkadaşın ve onu destekleyenlerin hiç bir temsili yok. Yani yüzde çoğunluğu temsil etmeyen bir baro başkanı var ortada. Bizim barolardaki sistemde bir oy fazla alan her şeyi kazanır mantığı var. Böyle bir demokrasi sistemi yok. Bu yüzden bu sisteminde tartışmaya açılması lazım. Metin Feyzioğlu çok doğru işler yapıyor. Avukatlığın, hukukun, özgürlüklerin, demokrasinin güçlenmesi için gerekli, bütün değişikliklerin olması için doğru hamleler yapıyor. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Yargı her şeydir. Eğitimi, ekonomiyi özgürlükleri, demokrasiyi bırakın bir kenara her şeyi düzene sokacak olgudur yargı. Bunları güçlendirecek yargıdır. Hukuk yoksa, adalet yoksa, hiç bir şey yoktur. Adalet devletin zihnidir. Ömer Hayyam'ın dediği gibi 'Adalet kainatın ruhudur' bu varsa her şey vardır. İşte buraya neşter vuruluyor."

Feyzioğlu'na yönelik eleştiri yapanların, başka siyasi partilerin sloganlarını seçimlerde kullandığını ileri süren Göğebakan, kendilerinin de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezine gittiklerini hatırlattı.

Göğebakan, şunları kaydetti:

"Şimdi, niye gitti külliyeye, bizde külliyeye gittik, nereye gitseydi? Devletin, yürütmenin, adaletin başıyla görüşmeyeceğiz de kiminle görüşeceğiz. Metin Feyzioğlu'nu oraya gitmekle suçlayanlar, haziran seçimlerinde başka bir siyasal partinin sloganlarını atmadılar mı? Bir yanlarında başka bir partinin genel başkanı, diğer yanlarında başka siyasi partinin başkanlarıyla, Feyzioğlu'nu eleştirmediler mi? Bunların doğru olmadığını tüm kamuoyu görüyor biliyor. Avukatlar, Feyzioğlu'na tabandan destek veriyor. Bizler de sonuna kadar destekliyoruz."

Kaynak: AA