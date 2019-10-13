Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaretŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.
13.10.2019 11:03
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret
ŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.
Kaynak: İHA