Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaretŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.

13.10.2019 11:03
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

ŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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