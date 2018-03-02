Metin Diyadin: "Play-Off Yüzde 20 Gibi"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin, "Bu seneye biraz yazık oldu gibi Play-Off olur mu? Yüzde 20 gibi diye biliriz ama bir bekleyelim" dedi.

Sezon başında Giresunspor'a gelirken kendi evine gelir gibi geldiğini kaydeden Diyadin, "Sezon başı ben buraya gelirken hem yönetici arkadaşlarım, dostlarım emin olun buraya gelirken kendi evime gelir gibi geldim Allah'a şükür iyi şeylerde yaptık ama zaman zaman oyun olarak olmasa da sonuç olarak iyi sonuçlar alamadık. Tepkileri biz zamanın içinde normal karşılıyoruz teknik adam olarak bundan bir problem yok. Hayatta hiçbir kazanç manevi değerleri terk etmeye değmez, bir kahvenin benim için çok hatırı vardır. Bu doğrultuda görevi tekrar kabul edip geldim" ifadelerini kullandı.

"3-4 günlük zaman diliminde hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak da düşüş oldu" diyen Diyadin, "Takımın yorgunluğu ve sakatlıklarda çok var buna rağmen Almeida'nın ve Ahmad'ın bugün iyi oynaması da bizim adımıza çok olumlu oldu. Bu seneye biraz yazık oldu gibi Play-Off olur mu? Yüzde 20 gibi diye biliriz ama bir bekleyelim. Artık önümüzdeki maçları kazanıp inşallah bir seri yakalarız" diye konuştu. - GİRESUN