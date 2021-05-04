Metin Çırpan Caddesi'nde yol ve kaldırım yapım çalışmaları başladı

Keşan Belediyesi, Metin Çırpan Caddesi'nde altyapı ve zemin hazırlıklarının ardından yol ve kaldırım yapım çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde başladı.

Mustafa Helvacıoğlu: "Yol ve 1200 metre kaldırım yapmak için işe başladık"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Şafak Uslu ile birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği alana gelerek, yerinde incelemelerde bulundu ve Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç'tan bilgi aldı.

"1200 metre kaldırım yapmak üzere işe başladık"

Metin Çırpan Caddesi üzerinde yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Çamlıkent mevkiindeyiz ve burada ikamet eden vatandaşlarımızın yolunu, kaldırımını yapmak için tekrardan işe koyulduk. Bilindiği üzere bir süre mola vermiştik. Zeminin sağlam olması çok önemli ve bu nedenle 1-1,5 ay gibi bekledik. Şu anda zemin çok sağlam. Gereken şartlar oluştu ve zemin sıkılaştı. Şu anda taş döşeme çalışmalarının tam zamanı. 1200 metre kaldırım yapmak üzere işe başladık. Bayrama kadar Çamlıkent'te ikamet eden vatandaşlarımızın 1200 metrelik kaldırımı bitecek, bayramdan sonra da yolu yapacağız. Buna söz veriyoruz. Keşan'ımıza, Çamlıkent sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Keşan'ımızın tüm yollarının yenilenmesi ve tamir olması, güzelleşmesi, konforunun artması için her türlü çabayı gösteren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler