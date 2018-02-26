Metin Arolat'tan Bomba İddia: Özgürlüğün Elli Tonu'ndaki Ateşli Sahneyi Benden Aldılar
90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Metin Arolat, Özgürlüğün Elli Tonu filmindeki ateşli sahnenin, yıllar önce çektiği klipten alındığını söyledi.
Doksanlı yıllarda şarkılarıyla ön plana çıkan ancak şimdilerde yönetmen kimliğiyle hayatımıza giren Metin Arolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgürlüğün Elli Tonu filmine gönderme yaptı.
YILLAR ÖNCE AYNI SAHNEYİ ÇEKMİŞTİ
Kısa bir süre önce vizyona giren Özgürlüğün Elli Tonu filmi cinsel içerikli sahneleriyle dikkat çekti. Film genel olarak sosyal medyada kötü eleştiriler alırken bir sahnesi yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat'ın radarına takıldı. Filmin başrol oyuncularının ateşli bir şekilde dondurma yedikleri sahneyi yıllar önce Merve İldeniz'le birlikte çektiği klibinde yer alan yoğurt yedirme sahnesine benzetti. Metin Arolat sürekli olarak yabancılardan klip çalıyorlar şeklinde eleştiri yapan gruba da göndermede bulundu.
İşte Metin Arolat'ın o paylaşımı:
"En ufak bir benzerlikte oradan çalıp çırpmışsın diye saldıranlar, şimdi benim arkamda dursun bakalım! Alın size şu an vizyondaki "Fifty Shades Freed" filminin en önemli sahnelerinden biri… Biz 23 sene önce çekmişiz bunu da Hollywood bizden çaldı mı şimdi? Bu da mı gol değil?"
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Birebir ayni değilCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ulan aç kalan bir palavra sıkıyo ne güzel memleketburası yahu millet palaradanbile nemalanıyowallaCevap Yaz Yayından Kaldır
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O zaman kendisi yapsaymış bu filmiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SİNEMAYA GİTMEYE AİLEM İZİN VERMİYOR UŞAKLAR SALDIRIR DİYE AMA EVDE 1 NUMARALI TAKİPÇİLERİM VAR BEBEMMCevap Yaz 1 Yayından KaldırCAHİT: :)Yayından Kaldır