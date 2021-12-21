Metil alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metil alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Metil alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da içtiği metil alkolden zehirlenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da içtiği metil alkolden zehirlenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği metil alkolden zehirlendiği iddia edilen 63 yaşındaki Murat Ç., Bafra'da hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Murat Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title