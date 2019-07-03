Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti. Bu vefatlarla Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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