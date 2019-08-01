Metil alkol zehirlenmesi uyarısı

Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Kaş, metil alkol zehirlenmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaş, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de geçtiğimiz temmuz ayının başında sahte içki nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini 15 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.

Sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün çok toksik zehirleyici bir madde olduğunu vurgulayan Kaş, "Metil alkol eritici olarak boya endüstrisinde ve antifrizlerde, ispirto üretiminde kullanılır. Evde meyveden yapılan alkol üretiminde bir miktar metil alkol de üretildiğinden bunun ayrıştırılması yapılmayınca ciddi zehirlenme yapar." ifadelerine yer verdi.

Kaş, ucuz olduğu için etil alkolün yerine metil alkol kullanıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Sahte içkileri ucuz satmaktalar ve kullananlardan sağ kalanların ifadesine göre ispirto gibi koktuğu bilinmektedir. Ama içkinin sahte olup almadığının fark edilmesi oldukça güçtür. Küçük miktarlarda bile 1-2 yemek kaşığı toksik etkisi olabilmekte, 60 milim alımı bile öldürücü olabilmektedir. Sahte içki kanda formaldehite ve sonunda formik asite dönüşerek zararlı etkilerini gösterir. Yani vücutta asidoza neden olur. Bu dönüşüm zaman alır. Bu nedenle belirtiler geç başlar. Kişi metil alkolü aldıktan 6-12 saat sonra ilk belirtileri görülmeye başlanır. Eğer kişi beraberinde etil alkol almışsa belirtiler daha geç başlar. Normal alkol zehirlenmesi gibi başlar ama daha farklı olarak uyuklama, kas güçsüzlüğü ve öfori sarhoşluk hali çok daha belirgindir. Toplu zehirlenme şeklinde görülür. Kas güçsüzlüğü, ağır kusmalar, üst karın bölgesinde ağrılar, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, sık soluma, bulanık görme, ışığa bakamama, çift görme ve sonunda tamamen görememe şikayetleri ile başlar. Görme sinirinde harabiyet sonucunda körlük gelişir."

Kişide gelişen nefes darlığı sonrası çıldırma ve ardından koma geliştiğini kaydeden Yüksel Kaş, "Yaşayanlarda körlük kalıcı olabilir. Metil alkol zehirlenmesi fark edildiğinde ivedilikle yoğun bakıma yatırılıp takip edilmeli. Hastada metabolik asidoz ve koma gelişir. Hastaya tedavide etil alkol verilmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü metil alkolü vücutta yıkan enzim için yarışsın diye etil alkol verilir. Böylece metil alkol tehlikeli olan asit yapısındaki formaldehite dönüşmemiş olur." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA