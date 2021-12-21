Metil alkol zehirlenmelerinde erken tanı hayati önem taşıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, metil alkol tüketiminden sonra görme bulanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma, sık nefes alıp verme gibi bulguların ortaya çıktığını belirterek, "Metil alkol ile beraber eş zamanlı etil alkol alımı olmuşsa bu bulguların ortaya çıkması 30 saatte kadar uzayabilir. Zaman ilerledikçe erken tanı konulup hızlı şekilde tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'nin dört bir yanından sahte içki zehirlenmeleri ve ölüm haberler i geldiğine dikkati çekti.

Trabzon'da şu anda 4 hastanın metil alkol zehirlenmesiyle takip edildiğini, bunlardan birinin yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisinin tamamlandığını, bu hastnın servise transferinin planlandığını bildiren Şahin, "Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise acil serviste tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme ile ilgili şikayetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Şahin, alkollü içki tüketiminde kullanılabilen tek alkol maddesinin etil alkol olduğu, fabrikalarda orijinal olarak üretilmeyen, sahte, kaçak üretilen alkollü içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasının ölümcül zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Metil alkol diğer bir ismiyle metanol, endüstride inceltici, çözücü olarak kullanılan bir alkoldür. Maliyeti etil alkole göre çok ucuz olduğundan maalesef bu ölümcül maddeyi, sahte alkol üreten şahıslar kullanmaktadırlar. Bunu bilinçli yapanların dışında kendilerinin bireysel tüketimi için üreten kişiler, internetten saf etil alkol olarak satılan ürünün aslında metil alkol olduğunu bilmeden tüketerek zehirlenebiliyor. Onun dışında merdiven altı üretilen kolonyaları ve ispirtoları tüketen hastalar da yine metil alkol zehirlenmesiyle karşımıza çıkmaktadır."

Metil alkolün, vücuda giriş yaptıktan sonra karaciğerde parçalandığını ve formik asit adı verilen ölümcül zehirlenmeye sebep olan maddenin ortaya çıktığı aktaran Şahin, bu maddenin kanda asit seviyesini artırdığını, göz ve beyin hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasar meydana getirdiğini belirtti.

Şahin, metil alkol içen kişilerde görülen şikayetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastalarda alkol tüketiminden sonra erken dönemde görme bulanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma, sık nefes alıp verme gibi bulgular ortaya çıkar. Metil alkol ile beraber eş zamanlı etil alkol alımı olmuşsa bu bulguların ortaya çıkması 30 saatte kadar uzayabilir. Zaman ilerledikçe erken tanı konulup hızlı şekilde tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir. Metil alkolün panzehri etil alkoldür. Hastalarda, metil alkolün karaciğerde yıkılıp hasara neden olan formik asite dönüşmesini engeller. Ortaya çıkmış olan formik asit ise diyalizle vücuttan uzaklaştırılır. Burada zamanla yarış söz konusudur. Tedavi ne kadar gecikirse ölüm ve sakatlık oranı ciddi şekilde artar."

Tüketilen içkinin sahte olup olmadığını anlamanın zorluğuna işaret eden Şahin, "Maalesef tadından anlamak mümkün değil. Tüketilecek içki, mutlaka yetkin bayilerden ve satış noktalarından alınmalıdır. Alındıktan sonra şişenin orijinal barkodu, bandrolü, miktarı, berraklığı, fiyatı, kapağının veya şişenin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kişiler eğer tüketimden sonra sayılan şikayetleri yaşıyor veya şüphe duyuyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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