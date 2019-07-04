Metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, zanlıların adreslerine gerçekleştirilen baskında 800 litre içerisinde metanol bulunan alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan E.A. gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktı

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Çok sayıda sahte içki ele geçirildi

Polis ekipleri, alkolleri sattıkları öne sürülen 6 şüphelinin adres ve depolarına düzenlediği baskında 800 litre içerisinde sahte metanol bulunan alkol sıvısı ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinden yola çıkan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda, içerisinde metanol barındıran 800 litre etil alkol sıvısı, 175 şişe içime hazır sahte içki, bin 865 şişe 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 827 şişe değişik markalara ait boş içki şişesi, 15 bin 730 adet içki etiketi, bin 900 etil alkol şişe kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5.5 metre su hortumu, ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların çeşitli adreslerine son 2 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda, 4 bin 118 şişe sahte içki, 25 litresi metil alkol olmak üzere bin 364 litre içki yapımında kullanılan anason, 17 bin 436 boş içki şişesi, 12 bin 700 içki etiketi, 2 bin 281 içki şişesi kapağı ve koruma bandı, 338 sahte bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan bidon, huni, hortum, tank ve benzeri malzemeler ele geçirilmişti.

Zanlılardan bu işi organize ettiği öne sürülen E.A, hakkında ilgili suçtan çok sayıda dosyanın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA