METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti
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METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti

METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

09.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:52

METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak METİ timlerimiz tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti

Kaynak: İHA

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