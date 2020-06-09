METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti
METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
09.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:52
METİ timleri EYP'yi kontrollü şekilde imha etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak METİ timlerimiz tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
Kaynak: İHA