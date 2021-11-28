Meteroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

AYDIN (İHA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Aydın için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın şiddetini artırarak, yarın (29.11.2021 Pazartesi ) ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden il genelinde kuvvetli fırtına, Batı ilçelerinde yerel olarak tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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