Meteorolojistlerden Avrupa'ya Uyarı: Cehennem Sıcakları Geliyor

Meteoroloji uzmanları, çarşamba ve cuma günleri arasında yaşanabilecek yüksek sıcaklıklar konusunda uyardı. Belirtilen günlerde doruk noktasına ulaşacak sıcak hava dalgasının İspanya ve Polonya arasında bulunan bölgelerdeki sıcaklıkları normalden 11 ila 17 derece arasında yükseltmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklarsa belirtilen yerlerde 35-40 dereceleri bulacak. Asfalt ve beton binaların yoğun olduğu alanlardaki sıcaklıkların çok daha artabileceği de eklendi.

Finlandiyalı meteorolojist Mika Rantanen, bilgisayarlarındaki hava durumu programlarından aldıkları veriye baktıkları zaman özellikle Fransa'daki sıcaklık haritasının bu zamana kadar görülmemiş bir sonuç verdiğini belirtti.

Yaz başlarındaki sıcaklıklar, insanlar hava sıcaklıklarına alışmadığı için ölümcül olabiliyor. Yaşlı, evsiz ve evinde klima bulunmayan insanlar, bu sıcak havalar sonucunda sıcak havalara ilişkin hastalıklara yakalanabiliyor.

(Cehennem geliyor.)

Potsdam Üniversitesi'ndeki iklim uzmanı Stefan Rahmstorf, kendi Twitter hesabından "Sıcak hava dalgaları, sessiz katillerdir" şeklinde bir tweet paylaştı. Tweetinin devamındaysa "2003 Avrupa sıcak hava dalgası yaklaşık 70.000 ölümle sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl Almanya'da yaşanan sıcak yaz ayınınsa 1.000 ölüme sebep olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası genellikle Avrupa'nın batı kesimini ve merkezini etkileyecek olsa da ülkemizde de sıcaklıkların artması bekleniyor.