Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı
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Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı

15.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:16
Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı

Geçtiğimiz hafta meteorolojinin yağmur uyarılarına dikkat etmeyip güneşe aldanan Eskişehir'deki vatandaşlar, öğleden sonra aniden başlayan yoğun yağmura hazırlıksız yakalandı.

Geçtiğimiz hafta meteorolojinin yağmur uyarılarına dikkat etmeyip güneşe aldanan Eskişehir'deki vatandaşlar, öğleden sonra aniden başlayan yoğun yağmura hazırlıksız yakalandı.

Eskişehir için yapılan hava tahminlerine göre, kent geneli hafta boyu bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olacak. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almayan ve öğleye kadar kendini hissettiren güneşli havaya aldanıp dışarı çıkan çoğu vatandaş, özellikle öğle sonu yoğun bir şekilde etkili olan yağmurdan adeta nasıl kaçacaklarını şaşırdı. Yazlık ince giysilerle dışarı çıkanlar üşümeye başlarken, kimilerinin yanında getirdiği şemsiye ile yağmurdan korudu, çoğunluk ise yağışların geçmesini saçak altı ve kapalı yerlerde bekledi. - ESKİŞEHİR

Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı
Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı
Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı
Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar soluğu saçak altılarında aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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