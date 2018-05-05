Meteorolojinin Uyardığı Mardin'de Dolu Yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından bugün Mardin'de dolu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve ani sel, yıldırım dolu yağışlarına karşın duyarlı olunması talep edilmişti. Mardin şehir merkezinde saat 13.50 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Caddeleri su basarken yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların önünde bulunan saksılar devrilirken vatandaşlar sokakta mahsur kaldı. - MARDİN