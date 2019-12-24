Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:47

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fınına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuwetli rüzgarla birlikte yüksek kesimlerinde kar şeklindeki yağışın sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA