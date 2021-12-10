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Meteorolojik uyarı notu!

Meteorolojik uyarı notu!
Habermetre - Haberler | Toplum

KONU : METEOROLOJİK UYARIYER : MANİSAManisa'da Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! Rüzgarın; Cuma (10. 12.

MANİSA (Habermetre) - KONU : METEOROLOJİK UYARIYER : MANİSA Manisa'da Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! Rüzgarın; Cuma (10. 12. 2021) gününden itibaren Manisa il genelinde güney yönlerden Fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde hamleli Kuvvetli Fırtına (70-90 km/sa), yerel olarak Tam Fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cumartesi (11. 12. 2021) sabah saatlerinde etkisini azaltması, cumartesi (11. 12. 2021) akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar (12. 12. 2021) günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 10. 12. 2021 00: 00 - 12. 12. 2021 18: 00Rüzgar Hızı Sınıflandırması: Kuvvetli Rüzgar 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saatFırtına 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saatKuvvetli Fırtına 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saatTam Fırtına 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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