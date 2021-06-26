Meteorolojik Uyarı " Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!"
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Meteorolojik Uyarı " Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!"

Meteorolojik Uyarı ' Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!'
Habermetre - Haberler | Toplum

Halihazırda Gelibolu ' nun kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale ve kuzey ve doğu ilçelerinde (Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Halihazırda Gelibolu ' nun kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale ve kuzey ve doğu ilçelerinde (Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Habermetre

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