Meteorolojik Uyarı " Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!"

Halihazırda Gelibolu ' nun kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale ve kuzey ve doğu ilçelerinde (Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.