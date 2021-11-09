Meteorolojik Uyarı (Çarşamba Gününden İtibaren Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak) 15.09.2021

AKSARAY (Habermetre) - METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Çarşamba Gününden İtibaren Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak!

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba (10. 11. 2021) gününden itibaren hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak; bölgemizde ( Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) mevsim normallerine ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Bölgemizde beklenen hava durumu;

09. 11. 2021 Salı: Bölgemizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 10. 11. 2021 Çarşamba: Bölgemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

10. 11. 2021 00: 00 - 11. 11. 2021 18: 00

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