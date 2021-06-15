Meteorolojik Uyarı (Burdur'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor! )

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmim ve Uyarı Merkezinden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bugün (15. 06. 2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren yarın (16. 06.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmim ve Uyarı Merkezinden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bugün (15. 06. 2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren yarın (16. 06. 2021 Çarşamba) akşam saatlerine kadar Burdur genelinde görülecek yağışların YEREL olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış olması beklendiğinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması

gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başlama Zamanı:

15. 06. 2021 12: 00 Bitiş Zamanı:

16. 06. 2021 21: 00

Kaynak: Habermetre