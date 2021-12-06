BURDUR (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Burdur'da Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! ) Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmim ve Uyarı Merkezinden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Bucak civarları şiddetli (75-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08. 12. 2021 Çarşamba

sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Başlama Zamanı : 07/12/2021 00: 00 TSİ

Bitiş Zamanı : 08/12/2021 06: 00 TSİ

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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