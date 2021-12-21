Meteorolojik Uyarı

GAZİANTEP (Habermetre) - METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Bölge genelinde kuzeyli ve batılı, kıyı kesimlerde güneyli ve batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. İç ve kıyı kesimlerimizde gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

UYARILAR: İç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizlerimizde akşam saatlerinde açıklarda ve Hatay güney kıyı kesimlerinde batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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