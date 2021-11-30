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Meteorolojik Uyarı

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Meteorolojik Uyarı

Tarih: 29 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 16: 30 Uyarı No: 483ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI Beklenen Hadise : FırtınaGeçerlilik Periyodu : 30. 11. 2021 00: 00 - 30. 11.

Tarih: 29 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 16: 30 Uyarı No: 483

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI Beklenen Hadise : Fırtına

Geçerlilik Periyodu : 30. 11. 2021 00: 00 - 30. 11. 2021 22: 00 Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Fırtına

Oluşması Muhtemel Riskler : Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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