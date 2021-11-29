Dikkat: Turuncu Uyarı Yapıldı Bölgemizde Fırtına Bekleniyor!
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre 30 Kasım Salı günü bölgemizde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre 30 Kasım Salı günü bölgemizde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!
Beklenen Hadise : Fırtına
Beklendiği Yer : Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30. 11. 2021 Salı) batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı : 30. 11. 2021 00: 00-30. 11. 2021 22: 00
Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Fırtına
Oluşması Muhtemel Riskler : Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar
Alınabilir Tedbirler : Fırtınadan Korunma Yöntemleri | Baca Gazı Zehirlenmesinden Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar : 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına : 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına : 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına : 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat
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