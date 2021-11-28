Meteorolojik Uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojik Uyarı

Habermetre - Haberler | Toplum
Meteorolojik Uyarı

Tarih: 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 12: 05 Uyarı No: 479ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI Batı Bölgelerde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Tarih: 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 12: 05 Uyarı No: 479

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI Batı Bölgelerde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! Beklenen Hadise : Sağanak Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer : Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın ( Pazartesi ) sabah saatlerinden sonra Düzce Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genellerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı (30. 112021) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskısı, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu : 29. 11. 2021 10: 00 -30. 11. 2021 06: 00 Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Ankara Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title