Meteorolojik Uyarı

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Bölge geneli; parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Adana ve Mersin'in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda 3-5 derece düşmesi tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Adana'nın, Mersin'in ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ve Silifke, Gülnar, Aydıncık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa), hamleleri yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Adana, Mersin ve Hatay kıyı kesimlerinde fırtına etkisi gözlenmesi beklenmektedir.

UYARILAR:

Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Perşembe günü (11. 11. 2021) günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde 10. 11. 2021 Çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), hamleleri yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11. 11. 2021 Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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