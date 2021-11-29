Meteorolojik Uyarı (29.11.2021) Antalya'nın Doğu İç Kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI ( Antalya'nın Doğu İç Kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 29/11/2021 23: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 30/11/2021 14: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş İlçeleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, Kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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