Meteorolojik Uyarı (29.11.2021) Antalya'nın Doğu İç Kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış
METEOROLOJİK UYARI (Antalya'nın Doğu İç Kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!
GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI ( Antalya'nın Doğu İç Kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor! )
Başlama Zamanı: 29/11/2021 23: 00 TSİ
Bitiş Zamanı: 30/11/2021 14: 00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş İlçeleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, Kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
Tüm duyurular için tıklayınız...
Habermetre - Son Dakika Haberleri