Meteorolojik Uyarı (29.11.2021) Antalya Çevrelerinde Fırtına

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya Çevrelerinde Fırtına Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 30. 11. 2021 00: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 30. 11. 2021 21: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (Salı) Antalya il genelinde güney güneybatı (lodos) yönlerden FIRTINA (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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