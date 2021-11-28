METEOROLOJİK UYARI (29.11.2021 - 30.11.2021)

BEYDAĞ, İZMİR (Habermetre) - Tarih: 28 Kasım 2021 Saat: 14: 30 Uyarı No: 475-1/İZM METEOROLOJİK UYARI İzmir'in Doğu İlçelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in Doğu ilçelerinde ( Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Torbalı, Bayındır) yarın (29. 11. 2021 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı 29. 11. 2021 10: 00 - 30. 11. 2021 06: 00 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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