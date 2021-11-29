Meteorolojik Uyarı (28.11.2021) Antalya Çevrelerinde Fırtına - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (28.11.2021) Antalya Çevrelerinde Fırtına

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Meteorolojik Uyarı (28.11.2021) Antalya Çevrelerinde Fırtına

METEOROLOJİK UYARI(Antalya Çevrelerinde Fırtına Bekleniyor!

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya Çevrelerinde Fırtına Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 29. 11. 2021 06: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 29. 11. 2021 23: 59 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın ( Pazartesi ) sabah saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güney güneybatı (lodos) yönlerden FIRTINA (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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