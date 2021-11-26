Meteorolojik Uyarı (26.11.2021) Gök Gürültülü Sağanak Yağış

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya Çevrelerinde Beklenen Aşırı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! )

Başlama Zamanı: 27/11/2021 10: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 28/11/2021 12: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (27. 11. 2021 Cumartesi) sabah saatlerinde etkisini artırarak, Antalya genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (76-100 kg/m2), İl merkezi ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Ibradı) aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, hortum ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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