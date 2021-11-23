BALIKESİR (Habermetre) - T. C. BALIKESİR VALİLİĞİ Meteorolojik Uyarı (22. 11. 2021) Balıkesir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Salı ) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, Balıkesir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, Su Baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı 23. 11. 2021 09: 00 - 24. 11. 2021 09: 00 Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Ulaşımda Aksamalar

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