Bursa Valiliğinden sıcak hava uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliğinden sıcak hava uyarısı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Sadece Haberler

Bursa Valiliği tarafından sıcak hava uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından sıcak hava uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bir haftalık süreçte Bursa'nın sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edildiği belirtildi.

Bölgede halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-37 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle saat 11.00 ila 16.00 arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken Buse Varol Hande Yener Demet Akalın
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Valiliğinden sıcak hava uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:46:02. #1.15#

title