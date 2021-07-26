Bursa Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği tarafından sıcak hava uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından sıcak hava uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bir haftalık süreçte Bursa'nın sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edildiği belirtildi.

Bölgede halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-37 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle saat 11.00 ila 16.00 arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan